Советник Байдена считает победой Украины выход из войны свободной страной
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает победой Украины выход из войны суверенной, демократической, способной сдерживать грядущую агрессию страной. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных сферах, но и в сфере высоких технологий", – пояснил Салливан.
Советник не упомянул о восстановлении границ 1991-го, однако заявил, что оказание необходимой поддержки, поставки оружия Украине, чтобы украинские солдаты могли эффективно бороться на поле боя – это решающее военное измерение.
Он добавил, что для США приоритетом является не только победа, но и дальнейший успех Украины.
- 25 февраля Салливан заявил, что Украина может выиграть войну против России, но сначала должен действовать Конгресс.
- 20 марта Салливана спросили, принимает ли Вашингтон "выборы" в РФ. Он ответил, что США "продолжат иметь дело с реальностью", в которой Путин правит Россией.
- В тот же день он сказал, что Франция имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину, но США этого не будут делать.
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