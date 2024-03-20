Советник Байдена считает победой Украины выход из войны свободной страной

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает победой Украины выход из войны суверенной, демократической, способной сдерживать грядущую агрессию страной. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных сферах, но и в сфере высоких технологий", – пояснил Салливан.

Советник не упомянул о восстановлении границ 1991-го, однако заявил, что оказание необходимой поддержки, поставки оружия Украине, чтобы украинские солдаты могли эффективно бороться на поле боя – это решающее военное измерение.



Он добавил, что для США приоритетом является не только победа, но и дальнейший успех Украины.

25 февраля Салливан заявил, что Украина может выиграть войну против России, но сначала должен действовать Конгресс.

20 марта Салливана спросили, принимает ли Вашингтон "выборы" в РФ. Он ответил, что США "продолжат иметь дело с реальностью", в которой Путин правит Россией.

В тот же день он сказал, что Франция имеет полное право говорить о возможности отправки войск в Украину, но США этого не будут делать.

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