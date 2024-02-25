Украина может победить, но сначала Конгресс США должен выполнить обязательства – Салливан
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью для NBC News, что Украина может выиграть войну против России, но сначала Конгресс должен действовать.
"Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже преуспела в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – удержать страну от попадания в руки России", – сказал Салливан.
Однако, считает он, Украина может это сделать, "если будет иметь инструменты, которые ей нужны".
"И именно поэтому Соединенные Штаты должны предоставить пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его", – подчеркнул он.
Салливан отметил, что наблюдает "определенные неудачи в последние дни, потому что Украина не имела достаточно боеприпасов, чтобы защитить Авдеевку на Востоке".
"Но, в конце концов, Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне. От нас, Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров зависит выполнение наших обязательств", – акцентировал советник Белого дома по нацбезопасности.
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