Украина может победить, но сначала Конгресс США должен выполнить обязательства – Салливан

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности заявил, что наблюдает "определенные неудачи, потому что Украина не имела достаточно боеприпасов"

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью для NBC News, что Украина может выиграть войну против России, но сначала Конгресс должен действовать.

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"Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже преуспела в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – удержать страну от попадания в руки России", – сказал Салливан.

Однако, считает он, Украина может это сделать, "если будет иметь инструменты, которые ей нужны".

"И именно поэтому Соединенные Штаты должны предоставить пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его", – подчеркнул он.

Салливан отметил, что наблюдает "определенные неудачи в последние дни, потому что Украина не имела достаточно боеприпасов, чтобы защитить Авдеевку на Востоке".

"Но, в конце концов, Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне. От нас, Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров зависит выполнение наших обязательств", – акцентировал советник Белого дома по нацбезопасности.

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14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона "немедленно поставить" законопроект на голосование. Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

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