Україна може перемогти, але спочатку Конгрес США має виконати зобов'язання – Салліван

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Салліван заявив, що спостерігає "певні невдачі останніми днями, тому що Україна не мала достатньо боєприпасів"

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у інтерв'ю для NBC News, що Україна може виграти війну проти Росії, але спочатку Конгрес повинен діяти.

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"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній із найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою – утримати країну від потрапляння в руки Росії", – сказав Салліван.

Однак, вважає він, Україна може це зробити, "якщо матиме інструменти, які їй потрібні".

"І саме тому Сполучені Штати повинні надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників повинна зробити крок вперед і ухвалити його", – наголосив він.

Салліван зазначив, що спостерігає "певні невдачі останніми днями, тому що Україна не мала достатньо боєприпасів, щоб захистити Авдіївку на Сході".

"Але, зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні. Від нас, Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів залежить виконання наших зобов'язань", – акцентував радник Білого дому з нацбезпеки.

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14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера палати представників Майка Джонсона "негайно поставити" законопроєкт на голосування. Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою отримають можливість обійти спікера та винести питання до зали. Проте для цього потрібен час та 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон повинен винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалений Палатою, якщо його винесуть на голосування.

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