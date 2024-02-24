Кулеба про пакет допомоги США: Отримуємо сигнали щодо розблокування від обох партій

Міністр зазначив: якщо Україна не отримає необхідної зброї – це, зрештою, запустить процеси, від яких постраждають інтереси США

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна системно отримує сигнали від демократів та республіканців, що пакет із допомогою буде розблоковано. Держава перебуває у контакті з обома американськими партіями. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки під час візиту до Організації об'єднаних націй у Нью-Йорку.

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Журналістка запитала, чи чує урядовець сигнали, що американська військова допомога Україні буде розблокована.

"Ми чуємо їх дуже багато, вони системні, йдуть на всіх рівнях – і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до власне ухвалення рішень", – заявив він.

Кулеба зазначив, що українська делегація говорила з декількома людьми, котрі можуть впливати на процеси ухвалення допомоги. Голова МЗС повідомив, що багато говорив з колегами про снаряди, зброю та те, як пришвидшити ухвалення рішення Конгресом США.

Він зазначив, що Україна перебуває у контакті як з республіканцями, так і з демократами. За його словами, представники обох партій звинувачують одне одного у ситуації з допомогою Україні.

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"Ми поважаємо внутрішню політику Сполучених Штатів, політика скрізь працює однаково, але в усіх розмовах з американськими політиками, які не завжди приємні та милі розмови, я кажу одну просту річ: "Дивіться, щодня, поки ви там граєтеся у внутрішню політику, через відсутність вашого рішення в Україні помирають люди. І якщо ви будете про це пам'ятати, думаю, це пришвидшить пошук внутрішньополітичного компромісу", – пояснив голова МЗС.

За словами Кулеби, американські політики не дивляться на цю ситуацію через таку перспективу. І коли їм надають цю перспективу, то вони усвідомлюють ціну, яку українці платять за їх внутрішньополітичні дебати, пояснив очільник української дипломатії.

Він наголосив, що якщо український солдат не отримає необхідної зброї, це, зрештою, запустить процеси, від яких постраждають інтереси США та простих американців: "Тому найкраще [для США] – це допомогти українському солдату".

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера палати представників Майка Джонсона "негайно поставити" законопроєкт на голосування. Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою отримають можливість обійти спікера та винести питання до зали. Проте для цього потрібен час та 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон повинен винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалений Палатою, якщо його винесуть на голосування.

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