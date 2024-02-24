Кулеба о пакете помощи США: Получаем сигналы по разблокированию от обеих партий

Министр отметил: если Украина не получит необходимого оружия – это, в конце концов, запустит процессы, от которых пострадают интересы США

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина системно получает сигналы от демократов и республиканцев, что пакет с помощью будет разблокирован. Государство находится в контакте с обеими американскими партиями. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки во время визита в Организацию объединенных наций в Нью-Йорке.

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Журналистка спросила, слышит ли чиновник сигналы, что американская военная помощь Украине будет разблокирована.

"Мы слышим их очень много, они системные, уходят на всех уровнях – и от демократов, и от республиканцев. Но уже пора перейти от сигналов к собственному принятию решений", – заявил он.

Кулеба отметил, что украинская делегация говорила с несколькими людьми, которые могут влиять на процессы оказания помощи. Глава МИД сообщил, что много говорил с коллегами о снарядах, оружии и о том, как ускорить принятие решения Конгрессом США.

Он отметил, что Украина находится в контакте как с республиканцами, так и с демократами. По его словам, представители обеих партий обвиняют друг друга в ситуации с помощью Украины.

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"Мы уважаем внутреннюю политику Соединенных Штатов, политика везде работает одинаково, но во всех разговорах с американскими политиками, которые не всегда приятные и милые разговоры, я говорю одну простую вещь: "Смотрите, каждый день, пока вы там играете во внутреннюю политику, из-за отсутствия вашего решения в Украине умирают люди. И если вы будете об этом помнить, думаю, это ускорит поиск внутриполитического компромисса", – пояснил глава МИД.

По словам Кулебы, американские политики не смотрят на эту ситуацию через такую перспективу. И когда им предоставляют эту перспективу, они осознают цену, которую украинцы платят за их внутриполитические дебаты, пояснил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что если украинский солдат не получит необходимого оружия, это в конечном счете запустит процессы, от которых пострадают интересы США и простых американцев: "Поэтому самое лучшее [для США] – это помочь украинскому солдату".

14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона "немедленно поставить" законопроект на голосование. Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

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