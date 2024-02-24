Кулеба о пакете помощи США: Получаем сигналы по разблокированию от обеих партий
Украина системно получает сигналы от демократов и республиканцев, что пакет с помощью будет разблокирован. Государство находится в контакте с обеими американскими партиями. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки во время визита в Организацию объединенных наций в Нью-Йорке.
Журналистка спросила, слышит ли чиновник сигналы, что американская военная помощь Украине будет разблокирована.
"Мы слышим их очень много, они системные, уходят на всех уровнях – и от демократов, и от республиканцев. Но уже пора перейти от сигналов к собственному принятию решений", – заявил он.
Кулеба отметил, что украинская делегация говорила с несколькими людьми, которые могут влиять на процессы оказания помощи. Глава МИД сообщил, что много говорил с коллегами о снарядах, оружии и о том, как ускорить принятие решения Конгрессом США.
Он отметил, что Украина находится в контакте как с республиканцами, так и с демократами. По его словам, представители обеих партий обвиняют друг друга в ситуации с помощью Украины.
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"Мы уважаем внутреннюю политику Соединенных Штатов, политика везде работает одинаково, но во всех разговорах с американскими политиками, которые не всегда приятные и милые разговоры, я говорю одну простую вещь: "Смотрите, каждый день, пока вы там играете во внутреннюю политику, из-за отсутствия вашего решения в Украине умирают люди. И если вы будете об этом помнить, думаю, это ускорит поиск внутриполитического компромисса", – пояснил глава МИД.
По словам Кулебы, американские политики не смотрят на эту ситуацию через такую перспективу. И когда им предоставляют эту перспективу, они осознают цену, которую украинцы платят за их внутриполитические дебаты, пояснил глава украинской дипломатии.
Он подчеркнул, что если украинский солдат не получит необходимого оружия, это в конечном счете запустит процессы, от которых пострадают интересы США и простых американцев: "Поэтому самое лучшее [для США] – это помочь украинскому солдату".
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