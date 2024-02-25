Зеленський про допомогу від США: Гроші ми знайдемо, але не знайдемо такої кількості зброї

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024" висловив свою упевненість у позитивному рішенні Конгресу США щодо виділення військової допомоги Україні. Водночас він заявив, що альтернативи військової допомоги від США немає, оскільки Україна не зможе знайти таку кількість зброї.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналісти запитали Зеленського, чи перебуває зараз допомога США під сумнівом, чи все ж він має надію на Конгрес.

"Надія є, я впевнений – буде позитив, бо тоді не розумію, в якому світі починаємо жити", — відповів політик та зазначив, що зустрічався із сенаторами, з обома партіями США.

Зеленський підкреслив, що американський президент Джо Байден також знає про всі сигнали від України, Вашингтон поінформований про запит Києва у коштах, у зброї, зокрема ППО.

"Ці гроші залишаються здебільшого в США і тих компаніях зброї, яка нам потрібна. Розраховую, що Сполучені Штати залишаться лідерами демократії у світі", — сказав президент.

Водночас глава держави заявив, що Україна не зможе знайти альтернативу такій кількості зброї, яку дають США.

"Чи можна посилити ППО без США? Ні. Те, що у світі є альтернативою – у малій кількості. Тому коли ми говоримо чи є альтернатива США, то гроші ми знайдемо, але ми не знайдемо такої кількості зброї", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що Україна шукатиме можливості купувати зброю, тиснути на партнерів.

"Це питання конкретних пакетів зброї, наповнення конкретного захисту нашої держави. $1,5 млрд коштує система Patriot. Ви її не купите без США. Ось вам відповідь", – зазначив він.

Читайте також: Кулеба про пакет допомоги США: Отримуємо сигнали щодо розблокування від обох партій

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера палати представників Майка Джонсона "негайно поставити" законопроєкт на голосування. Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів і поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою отримають можливість обійти спікера та винести питання до зали. Проте для цього потрібен час та 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон повинен винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалений Палатою, якщо його винесуть на голосування.

Читайте також: Умєров: 50% зброї не надходить в Україну вчасно, тому ми втрачаємо людей і території