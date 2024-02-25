Зеленский о помощи от США: Деньги мы найдем, но не найдем такого количества оружия

Глава государства уверен – будет принято решение по финансированию Украины, но страна не сможет найти альтернативу количеству оружия, которое дают США

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024" выразил свою уверенность на положительном решении Конгресса США относительно выделения военной помощи Украине. В то же время, он заявил, что альтернативы военной помощи от США нет, поскольку Украина не сможет найти такое количество оружия.

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Журналисты спросили Зеленского, находится ли сейчас помощь США под сомнением, или все же он имеет надежду на Конгресс.

"Надежда есть, я уверен – будет позитив, потому что тогда не понимаю в каком мире начинаем жить", – ответил политик и отметил, что встречался с сенаторами, с обеими партиями США.

Зеленский отметил, что американский президент Джо Байден также знает обо всех сигналах от Украины, Вашингтон проинформирован о запросе Киева в средствах, в оружии, в частности ПВО.

"Эти деньги остаются в основном в США и тех компаниях оружия, которое нам нужно. Рассчитываю, что Соединенные Штаты останутся лидерами демократии в мире", – сказал президент.

В то же время глава государства заявил, что Украина не сможет найти альтернативу такому количеству оружия, которое дают США.

"Можно ли усилить ПВО без США? Нет. То, что в мире является альтернативой – в малом количестве. Поэтому когда мы говорим есть ли альтернатива США, то деньги мы найдем, но мы не найдем такого количества оружия", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина будет искать возможности покупать оружие, давить на партнеров.

"Это вопрос конкретных пакетов оружия, наполнения конкретной защиты нашего государства. $1,5 млрд стоит система Patriot. Вы ее не купите без США. Вот вам ответ", – отметил он.

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14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона "немедленно поставить" законопроект на голосование. Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

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