Кулеба: Стратегия победы – это единство между военными, политиками и союзниками

Глава МИД заявил, что у России также есть своя стратегия, которая заключается в восстановлении российского влияния в пределах бывшего СССР

Дмитрий Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Стратегия победы Украины в войне с Россией заключается в единстве между западными союзниками и всеми слоями общества – от генералов и солдат до политических лидеров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для французской газеты Le Monde.

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"Стратегия успеха зависит исключительно от единства между обществом, военными и политическими лидерами, солдатами, а также между союзниками", – написал он, добавив, что без смелых ответов на вопросы, поставленные на Парижской конференции, единства не будет.

Кулеба отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть своя стратегия, которая сейчас является его "навязчивой идеей".

"Посмотрите на милитаризацию ее экономики и ультиматум Путина в декабре 2021 года, который он выдвинул НАТО о выходе из Центральной Европы. На практике этот выход означал бы возвращение региона в российские руки и восстановление российского влияния в пределах бывшего СССР – то, что сейчас есть дружелюбной идеей Путина", – добавил глава украинской дипломатии.

СПРАВКА ПАРИЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 25 февраля издание The Guardian ПАРИЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 25 февраля издание The Guardian сообщило , что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы прислать российскому диктатору послание о европейской решимости по Украине. Президент Зеленский заявил, что его французский коллега Макрон знает, что нужно Украине, поэтому собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов. На конференции в Париже Макрон выступил с идеей отправить западные войска в Украину.

5 марта 2024 года президент Франции дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

В этот же день Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы. В документе три страны очертили свои приоритеты для новой Европейской оборонно-промышленной стратегии.

В ответ на заявление французского лидера о том, что он не исключает отправки войск в Украину, все оппозиционные партии страны выразили критику.

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