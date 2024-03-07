Кулеба: Стратегія перемоги – це єдність між військовими, політиками та союзниками

Міністр закордонних справ заявив, що Росія також має свою стратегію, яка полягає у відновленні російського впливу в межах колишнього СРСР

Дмитро Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Стратегія перемоги Україні у війні з Росією полягає у єдності між західними союзниками та всіма прошарками суспільства – від генералів та солдатів до політичних лідерів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для французької газети Le Monde.

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"Стратегія успіху залежить виключно від єдності між суспільством, військовими й політичними лідерами, солдатами, а також між союзниками", – написав він, додавши, що без сміливих відповідей на запитання, що були поставлені на Паризький конференції, єдності не буде.

Кулеба зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має свою стратегію, яка наразі є його "нав'язливою ідеєю".

"Подивіться на мілітаризацію її економіки та ультиматум Путіна в грудні 2021 року, який він висунув НАТО щодо виходу з Центральної Європи. На практиці цей вихід означав би повернення регіону в російські руки і відновлення російського впливу в межах колишнього СРСР – те, що зараз є нав'язливою ідеєю Путіна", – додав глава української дипломатії.

ДОВІДКА ПАРИЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ. 25 лютого видання The Guardian ПАРИЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ. 25 лютого видання The Guardian повідомило , що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів до Парижа, щоб надіслати російському диктатору послання про європейську рішучість щодо України. Президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібне Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків. На конференції у Парижі Макрон виступив з ідеєю відправити західні війська в Україну.

5 березня 2024 року президент Франції дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Цього самого дня Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. У документі три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.

У відповідь на заяву французького лідера про те, що він не виключає відправлення військ до України, всі опозиційні партії країни висловили критику.

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