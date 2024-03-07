Кулеба: Стратегія перемоги – це єдність між військовими, політиками та союзниками
Стратегія перемоги Україні у війні з Росією полягає у єдності між західними союзниками та всіма прошарками суспільства – від генералів та солдатів до політичних лідерів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для французької газети Le Monde.
"Стратегія успіху залежить виключно від єдності між суспільством, військовими й політичними лідерами, солдатами, а також між союзниками", – написав він, додавши, що без сміливих відповідей на запитання, що були поставлені на Паризький конференції, єдності не буде.
Кулеба зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має свою стратегію, яка наразі є його "нав'язливою ідеєю".
"Подивіться на мілітаризацію її економіки та ультиматум Путіна в грудні 2021 року, який він висунув НАТО щодо виходу з Центральної Європи. На практиці цей вихід означав би повернення регіону в російські руки і відновлення російського впливу в межах колишнього СРСР – те, що зараз є нав'язливою ідеєю Путіна", – додав глава української дипломатії.
- 5 березня 2024 року президент Франції дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".
- Цього самого дня Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. У документі три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.
- У відповідь на заяву французького лідера про те, що він не виключає відправлення військ до України, всі опозиційні партії країни висловили критику.
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