Радник Байдена вважає перемогою України вихід із війни вільною країною

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає перемогою України вихід із війни суверенною, демократичною, здатною стримувати майбутню агресію країною. Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

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"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, із сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій", – пояснив Салліван.

Радник не згадав про відновлення кордонів 1991-го, проте заявив, що надання необхідної підтримки, постачання зброї Україні, щоб українські солдати могли ефективно боротись на полі бою – це вирішальний військовий вимір.



Він додав, що для США пріоритетом є не тільки перемога, а й подальший успіх України.

25 лютого Салліван заявив, що Україна може виграти війну проти Росії, але спочатку повинен діяти Конгрес.

20 березня Саллівана запитали, чи Вашингтон приймає "вибори" у РФ. Він відповів, що США "продовжать мати справу з реальністю", в якій Путін править Росією.

Того ж дня він сказав, що Франція має повне право говорити про можливість відправлення військ в Україну, але США цього не робитимуть.

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