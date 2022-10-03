Советники президентов США и Турции обсудили Украину и НАТО на неанонсированной встрече

В Стамбуле встретились советники президентов США и Турции, они обсудили поддержку Украины. Встреча состоялась 2 октября и не анонсировалась. Об этом сообщает Белый дом.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Стамбуле со спикером и главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном.

Салливан и Калын обсудили неизменную поддержку Украины перед лицом российской агрессии, в том числе осуждение попытки России незаконной аннексии украинской территории, отметили в пресс-службе Белого дома.

Официальные лица США и Турции обсудили прогресс по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Салливан выразил признательность за усилия Турции по улучшению глобальной продовольственной безопасности и помощи в организации экспорта украинского зерна, а также за дипломатическую работу по освобождению украинских военнопленных и двух американских граждан, удерживаемых Россией.

Они также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе свою поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также важность диалога и дипломатии для разрешения любых разногласий в Восточном Средиземноморье.

28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран. В тот же день на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Подоляк сообщил, что с Альянсом "проходили консультации" до подписания заявки. Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.

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Наталія Медведєва

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