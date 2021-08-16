Советником командующего ВСУ назначен Назаров. Его обвиняли в трагедии Ил-76 под Луганском

Генерал-майор Виктор Назаров, ранее обвиняемый в служебной халатности, которая привела к крушению украинского Ил-76 под Луганском, назначен советником главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Известно, что 4 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли все, кто был на борту: 40 десантников и девять членов экипажа. Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО.

В 2017 году суд признал бездеятельность и служебную халатность Назарова – его приговорили к семи годам лишения свободы. В 2020-м Днепровский апелляционный суд отклонил апеляцию Назарова.

В мае 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал Виктора Назарова.

Читайте также: У Зеленского объяснили отставку Хомчака. Таран может стать следующим

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.