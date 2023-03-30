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Союзники: РФ говорит о "высокой надежности" техники, но они тянут на Донбасс Т-62 и БТР-50

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 12:24
Союзники: РФ говорит о
Танк Т-62 (Фото: ресурс оккупантов)

В России говорят о "высокой технологичности и надежности" своей техники, но одновременно перебрасывают на войну танки Т-62 и бронетранспортеры БТР-50. Об этом заявил старший военный советник представительства Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

По его словам, в феврале 2023 года директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что война РФ против Украины "предоставила иностранным специалистам возможность увидеть российскую военную продукцию в боевых условиях, убедив их в своих высоких технических характеристиках и надежности".
Он отметил, что одновременно россияне перебрасывают на Донбасс советские тягачи МТ-ЛБ, танки Т-62 60-летней давности и БТР-50. 
"Это является настоящей демонстрацией типа "высоких технических характеристик", ради которых российские военные и оборонная промышленность сейчас работают", — заявил Стаббс.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия понесла немыслимые потери в технике и уже везет на фронт танки Т-54. 

Смотрите также: CIT: РФ снимает с хранения танк Т-54. Их начали выпускать до рождения Путина — фото, видео

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война потери бтр МТЛБ т-62 Ян Стаббс
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