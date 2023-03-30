Союзники: РФ говорит о "высокой надежности" техники, но они тянут на Донбасс Т-62 и БТР-50

В России говорят о "высокой технологичности и надежности" своей техники, но одновременно перебрасывают на войну танки Т-62 и бронетранспортеры БТР-50. Об этом заявил старший военный советник представительства Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

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По его словам, в феврале 2023 года директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что война РФ против Украины "предоставила иностранным специалистам возможность увидеть российскую военную продукцию в боевых условиях, убедив их в своих высоких технических характеристиках и надежности".

Он отметил, что одновременно россияне перебрасывают на Донбасс советские тягачи МТ-ЛБ, танки Т-62 60-летней давности и БТР-50.

"Это является настоящей демонстрацией типа "высоких технических характеристик", ради которых российские военные и оборонная промышленность сейчас работают", — заявил Стаббс.

Дмитро Гриниченко

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