Создана комиссия, которая проверит факты перевода военных Воздушных сил

Отмечается, что в случае выявления нарушений по переводам военных будут приниматься решения, чтобы их исправить

Военные Воздушных сил (Фото: t.me/kpszsu)

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины была создана специальная комиссия, которая изучает факты и состояние дел перевода военных в другие роды и виды войска, в частности в пехоту. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что комиссия была запущена, чтобы не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей, ведь это может "существенно повлиять на боеспособность" подразделений Воздушных сил.

В первую очередь это касается тех военных, которые занимаются эксплуатацией или обслуживанием технологической авиационной техники, техники зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов радиоэлектронной борьбы и других специальностей. Также речь идет об укомплектованных мобильных группах и военных, которые учились за границей на западные образцы вооружения.

"Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил. В настоящее время комиссия Воздушных сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению", – говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах напомнили, что в органах военного управления работают горячие линии и электронная почта, куда вы можете обращаться для обратной связи.

В Командовании Воздушных Сил: 0800500410-2-5, почта: [email protected].

В воздушных командованиях:

→ "Центр" – телефон: 095 768 6398, почта: [email protected].

→ "Юг" – телефон: 050 934 8119 почта: [email protected].

→ "Запад" – телефон: 0 322 355 589, почта: [email protected].

→ "Восток" – телефон: 0800500410-2-4, почта: [email protected].

Также в Воздушных силах отметили, что их военные не первый год усиливают бригады других родов и видов ВСУ на "самых горячих направлениях фронта".