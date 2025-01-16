Создана комиссия, которая проверит факты перевода военных Воздушных сил
В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины была создана специальная комиссия, которая изучает факты и состояние дел перевода военных в другие роды и виды войска, в частности в пехоту. Об этом сообщили в Воздушных силах.
Отмечается, что комиссия была запущена, чтобы не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей, ведь это может "существенно повлиять на боеспособность" подразделений Воздушных сил.
В первую очередь это касается тех военных, которые занимаются эксплуатацией или обслуживанием технологической авиационной техники, техники зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов радиоэлектронной борьбы и других специальностей. Также речь идет об укомплектованных мобильных группах и военных, которые учились за границей на западные образцы вооружения.
"Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил. В настоящее время комиссия Воздушных сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению", – говорится в сообщении.
Также в Воздушных силах напомнили, что в органах военного управления работают горячие линии и электронная почта, куда вы можете обращаться для обратной связи.
В Командовании Воздушных Сил: 0800500410-2-5, почта: [email protected].
В воздушных командованиях:
→ "Центр" – телефон: 095 768 6398, почта: [email protected].
→ "Юг" – телефон: 050 934 8119 почта: [email protected].
→ "Запад" – телефон: 0 322 355 589, почта: [email protected].
→ "Восток" – телефон: 0800500410-2-4, почта: [email protected].
Также в Воздушных силах отметили, что их военные не первый год усиливают бригады других родов и видов ВСУ на "самых горячих направлениях фронта".
- 14 января бойцы Воздушных сил заявили о массовых переводах специалистов в пехоту. По их данным, ранее уже перевели 250 специалистов, а сейчас планируют перевести еще 218.
- Генштаб ВСУ отрицает информацию о переводе в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил.
- В Воздушных силах отметили, что переводить дефицитных специалистов в пехоту не будут, но других военных – могут, учитывая ситуацию на фронте.
- Президент Зеленский поручил не сбавлять количество специалистов и прояснить ситуацию обществу.