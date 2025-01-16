Створено комісію, яка перевірить факти переведення військових Повітряних сил

Зазначається, що в разі виявлення порушень щодо переведень військових будуть ухвалюватися рішення, щоб їх виправити

Військові Повітряних сил (Фото: t.me/kpszsu)

У Повітряних силах Збройних Сил України створили спеціальну комісію, яка вивчає факти та стан справ переведення військових до інших родів і видів військо, зокрема до піхоти. Про це повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що комісію було запущено, щоб не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, адже це може "суттєво вплинути на боєздатність" підрозділів Повітряних сил.

У першу чергу це стосується тих військових, які займаються експлуатацією чи обслуговуванням технологічної авіаційної техніки, техніки зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців радіоелектронної боротьби та інших спеціальностей. Також ідеться про укомплектовані мобільні групи та військових, які навчалися за кордоном на західні зразки озброєння.

"Було ухвалено відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил. Наразі комісія Повітряних сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки будуть встановлені, ухвалюватимуться рішення щодо їх виправлення", – сказано у повідомленні.

Також у Повітряних силах нагадали, що в органах військового управління працюють гарячі лінії й електронна пошта, куди ви можете звертатися для зворотного зв’язку.

У Командуванні Повітряних Сил: 0800500410-2-5, пошта: [email protected].

У повітряних командуваннях:

→ "Центр" – телефон: 095 768 6398, пошта: [email protected].

→ "Південь" – телефон: 050 934 8119 пошта: [email protected].

→ "Захід" – телефон: 0 322 355 589, пошта: [email protected].

→ "Схід" – телефон: 0800500410-2-4, пошта: [email protected].

Також у Повітряних силах зазначили, що їхні військові не перший рік посилюють бригади інших родів і видів ЗСУ на "найгарячіших напрямках фронту".