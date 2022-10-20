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Создание Спецтрибунала для Путина потребует времени – премьер Нидерландов

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 23:35
Создание Спецтрибунала для Путина потребует времени – премьер Нидерландов - Фото
Марк Рютте (Фото - EPA)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что создание Специального международного трибунала для суда над российским диктатором Владимиром Путиным за преступление агрессии против Украины потребует много времени, а международная поддержка этой инициативы пока "недостаточна". Об этом сообщает Nieuws.nl.

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Рютте прокомментировал принятую сегодня парламентом Нидерландов резолюцию о поддержке создания Специального международного трибунала за преступление агрессии против Украины.

Премьер-министр сказал, что это предложение будет рассмотрено министерством иностранных дел. Однако он ожидает, что это будет "долгий и трудный процесс". Рютте считает важным, чтобы работа такого трибунала не создавала препятствий для расследования Международного уголовного суда (МУС). 

Он также отметил, что международная поддержка этой идеи, по его мнению, пока "недостаточна".

20 октября сообщалось, что большинство депутатов парламента Нидерландов поддерживают создание такого специального международного трибунала.

  • 5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
  • 16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

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Сергій Бережний
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