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Спецслужбы России нацелили пропаганду на немцев: создан фейковый сайт "от Зеленского" – ОП

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 10:58
Спецслужбы России нацелили пропаганду на немцев: создан фейковый сайт
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Для немецкой аудитории российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, якобы связанный с Офисом президента. Цель – дискредитация главы государства Владимира Зеленского в странах Западной Европы, пишет пресс-служба ОП со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

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Вражеский сайт появился онлайн вчера, 7 сентября, а его запуск должен был состояться 30 сентября, пишут на Банковой.

Там подчеркивают: о такой интернет-площадке, нацеленной на немецких граждан, нет никакой информации на официальных ресурсах ОП, и никаких заявлений Зеленского.

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Также ресурс имеет признаки мошеннического, уточнили на Банковой, то есть его могут использовать для сбора и присвоения денег под видом фонда помощи Украине.

"Проект напоминает классическую финансовую пирамиду. Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и офиса главы государства", – резюмировали у Зеленского.

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Євген Пилипенко
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