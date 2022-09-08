Спецслужбы России нацелили пропаганду на немцев: создан фейковый сайт "от Зеленского" – ОП

Для немецкой аудитории российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, якобы связанный с Офисом президента. Цель – дискредитация главы государства Владимира Зеленского в странах Западной Европы, пишет пресс-служба ОП со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

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Вражеский сайт появился онлайн вчера, 7 сентября, а его запуск должен был состояться 30 сентября, пишут на Банковой.

Там подчеркивают: о такой интернет-площадке, нацеленной на немецких граждан, нет никакой информации на официальных ресурсах ОП, и никаких заявлений Зеленского.

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Также ресурс имеет признаки мошеннического, уточнили на Банковой, то есть его могут использовать для сбора и присвоения денег под видом фонда помощи Украине.

"Проект напоминает классическую финансовую пирамиду. Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и офиса главы государства", – резюмировали у Зеленского.

В конце лета 2022 года Зеленский призвал ЕС выгнать всех российских пропагандистов.

6 сентября на заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС украинский постпред Кислица выставил на смех "кривую" дипломатию российского посла Небензи.

Как в России накручивают друг друга страшилками об украинцах, можно услышать в перехвате разведки: "Нацистка ставила клеймо на трупах наших".

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Євген Пилипенко

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