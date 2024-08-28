Спикер Госпогранслужбы об обучении в Беларуси: Намеренно привлекают внимание
Разведка внимательно следит за ситуацией в Беларуси, чтобы Cилы обороны могли своевременно дать отпор возможной попытке вторжения. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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Сейчас, по его словам, в непосредственной близости от границы перемещения или масштабного скопления белорусского войска не фиксируется.
"Не могу исключать, что в глубь Беларуси есть определенное количество подразделений, техники, личного состава. Это демонстрирует сама Беларусь. Но по линии границы нестандартных действий с белорусской стороны за последнее время не отмечалось", – сообщил Демченко.
Белоруссия, оставаясь в сфере влияния России, постоянно пытается дестабилизировать ситуацию, отметил Демченко.
"С начала вторжения Беларусь постоянно проводит обучение на разных участках. Намеренно привлекают внимание к тому, что Минск делает, или показывают, что готовятся дать отпор якобы угрозам из Украины или других стран. Хотя никто белорусам не угрожает", – сказал спикер ГПСУ.
"В угоду Кремлю Беларусь продолжает вести политику периодического нагнетания ситуации. Однако не можем исключать, что Москва однажды дожмет Минск более масштабно присоединиться к войне", – добавил представитель Госпогранслужбы.
10 августа диктатор Лукашенко заявил о якобы нарушении белорусского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это вечером 9 августа. Впоследствии Минобороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех же дронов (установить правдивость кадров пока невозможно).
В тот же день белорусское Минобороны заявило о переброске к границам с Украиной ракетных систем "Искандер" и систем залпового огня "Полонез".
Также белорусский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может поставить вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.
- 11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки национальной армии в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Украинская Госпогранслужба сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано .
В МИД заявили, что Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых вымышленных угроз.