Спикер Госпогранслужбы об обучении в Беларуси: Намеренно привлекают внимание

Андрей Демченко (Фото: Facebook)

Разведка внимательно следит за ситуацией в Беларуси, чтобы Cилы обороны могли своевременно дать отпор возможной попытке вторжения. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Сейчас, по его словам, в непосредственной близости от границы перемещения или масштабного скопления белорусского войска не фиксируется.

"Не могу исключать, что в глубь Беларуси есть определенное количество подразделений, техники, личного состава. Это демонстрирует сама Беларусь. Но по линии границы нестандартных действий с белорусской стороны за последнее время не отмечалось", – сообщил Демченко.

Белоруссия, оставаясь в сфере влияния России, постоянно пытается дестабилизировать ситуацию, отметил Демченко.

"С начала вторжения Беларусь постоянно проводит обучение на разных участках. Намеренно привлекают внимание к тому, что Минск делает, или показывают, что готовятся дать отпор якобы угрозам из Украины или других стран. Хотя никто белорусам не угрожает", – сказал спикер ГПСУ.

"В угоду Кремлю Беларусь продолжает вести политику периодического нагнетания ситуации. Однако не можем исключать, что Москва однажды дожмет Минск более масштабно присоединиться к войне", – добавил представитель Госпогранслужбы.