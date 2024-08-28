Речник Держприкордонслужби про навчання у Булорусі: Навмисно привертають увагу
Розвідка уважно стежить за ситуацією у Білорусі, щоб Cили оборони могли вчасно дати відсіч можливій спробі вторгнення. Про це у коментарі LIGA.net заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
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Зараз, за його словами, в безпосередній близькості до кордону переміщення чи масштабного скупчення білоруського війська, не фіксується.
"Не можу виключати, що вглиб Білорусі є певна кількість підрозділів, техніки, особового складу. Це демонструє сама Білорусь. Але по лінії кордону нестандартних дій з білоруської сторони за останній час не відмічали", – повідомив Демченко.
Білорусь, залишаючись у сфері впливу Росії, постійно намагається дестабілізувати ситуацію, зазначив Демченко.
"З початку вторгнення Білорусь постійно проводить навчання на різних ділянках. Навмисно привертають увагу до того, що Мінськ робить, або показують, що готуються дати відсіч нібито загрозам з України чи інших країн. Хоча ніхто білорусам не загрожує", – сказав речник ДПСУ.
"На догоду Кремлю Білорусь продовжує вести політику періодичного нагнітання ситуації. Проте не можемо виключати, що Москва одного разу дотисне Мінськ більш масштабно долучитись до війни", – додав представник Держприкордонслужби.
10 серпня диктатор Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня. Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).
Того самого дня білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів з Україною ракетних систем "Іскандер" та систем залпового вогню "Полонез".
Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання щодо закриття українського посольства в Мінську.
- 11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки національної армії у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Українська Держприкордонслужба повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.
Натомість у МЗС заявили, що Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.