Спикер МИД КНР: В урегулировании войны в Украине не должно быть победителей и проигравших

Ван Вэньбинь заявил, что Китай не искал и не ищет выгоды от этого конфликта, и его нужно поскорее решить

Ван Вэньбинь (Фото: ЕРА / ANDRES MARTINEZ CASARES)

Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции, что в вопросе урегулирования российско-украинской войны "не должно быть проигравших и победителей", в очередной раз призвав к миру.

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По словам Вана, "существует риск эскалации, поэтому необходимо приложить усилия для завершения конфликта путем переговоров, а не боевых действий".

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших. Вместо этого должен царить мир. Китай не является ни тем, кто создал конфликт, ни его стороной, и никогда не предоставлял ни одной стороне смертельное оружие или оборудование <...> Мы продолжим играть конструктивную роль по этому [мирному урегулированию]", – сказал спикер МИД КНР.

По его словам, Пекин не искал и не будет искать выгоды в этой войне.

2 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, в котором подчеркнул, что КНР не должна помогать России в восстановлении военно-промышленной базы.

4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэея в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

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