Речник МЗС Китаю: У врегулюванні війни в Україні не має бути переможців і переможених

Ван Веньбінь заявив, що Китай не шукав і не шукає вигоди від цього конфлікту, і його потрібно швидше вирішити

Ван Веньбінь (Фото: ЕРА / ANDRES MARTINEZ CASARES)

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив на пресконференції, що у питанні врегулювання російсько-української війни "не має бути переможених і переможців", вкотре закликавши до миру.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Вана, "існує ризик ескалації, тому необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій".

"У політичному врегулюванні не має бути переможців і переможених. Натомість має панувати мир. Китай не є ані тим, хто створив конфлікт, ані його стороною, і ніколи не надавав жодній стороні смертельну зброю чи обладнання <...> Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль щодо цього [мирного врегулювання]", – сказав речник МЗС КНР.

За його словами, Пекін не шукав і не шукатиме вигоди від цієї війни.

2 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в якій наголосив, що КНР не повинна допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази.

4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуеєя в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

Читайте також: Армія Росії майже повністю відновилася та переозброїлася, Китай їм допомагає — США