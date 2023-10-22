Спикер парламента Чехии: Не давить на РФ в 2014 году — ошибка. Мы сделали недостаточно

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Пекарова Адамова заявила, что реакция Запада на оккупацию Крыма в 2014 году была недостаточной. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

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По ее словам, на сегодняшний день она считает, что союзники однозначно приняли неправильное решение не давить на Россию.

Она отметила, что ответ Запада был недостаточным.

"И я почти уверена, что теперь не только я, но и другие лидеры хорошо знают, что это была ошибка. И для России это, конечно, выглядело как слабость, и поэтому решили сделать то, что они сделали, то, что они до сих пор делают", — сказала Адамова.

4 октября ГУР сообщило о спецоперации в Крыму и показало видео со спецназовцами, которые ночью подплывают к полуострову на водных скутерах.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что во время спецоперации состоялся бой с россиянами, в результате которого есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. Есть потери и среди украинских защитников, но они "не соразмерны с российскими".

24 августа, в День Независимости, ГУР и Военно-морские силы совершили спецоперацию в Крыму.

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