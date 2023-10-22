Спікер парламенту Чехії: Не тиснути на Росію у 2014 році — помилка. Ми зробили недостатньо

Спікер Палати депутатів парламенту Чехії Пекарова Адамова заявила, що реакція Заходу на окупацію Криму у 2014 році була недостатньою. Про це вона повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, на сьогодні вона вважає, що союзники однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію.

Вона зазначила, що відповідь Заходу була недостатньою.

"І я майже впевнена, що тепер не тільки я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка. І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі і досі роблять", – сказала Адамова.

4 жовтня ГУР повідомило про спецоперацію у Криму та показало відео зі спецназівцями, які вночі підпливають до півострова на водних скутерах.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що під час спецоперації відбувся бій із росіянами, внаслідок якого є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. Є втрати і серед українських захисників, але вони "не пропорційні російським".

24 серпня, у День Незалежності, ГУР та Військово-морські сили здійснили спецоперацію у Криму.

Дивіться також: Бій у морі та переслідування на катерах: нове відео та деталі спецоперації ГУР у Криму

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.