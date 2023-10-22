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Спікер парламенту Чехії: Не тиснути на Росію у 2014 році — помилка. Ми зробили недостатньо

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22.10.2023, 11:37
Спікер парламенту Чехії: Не тиснути на Росію у 2014 році — помилка. Ми зробили недостатньо - Фото
Пекарова Адамова (Фото: EPA/J. Casares)

Спікер Палати депутатів парламенту Чехії Пекарова Адамова заявила, що реакція Заходу на окупацію Криму у 2014 році була недостатньою. Про це вона повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, на сьогодні вона вважає, що союзники однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію.

Вона зазначила, що відповідь Заходу була недостатньою.

"І я майже впевнена, що тепер не тільки я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка. І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі і досі роблять", – сказала Адамова.

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Дмитро Гриниченко
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