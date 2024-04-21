Спикер ВМС подтвердил поражение российского корабля "Коммуна" в Севастополе
Утром 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя загорелось российское спасательное судно "Коммуна". Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил это, заявив об "успешной работе ВМС".
"Подтверждаем. Силами Военно-морских сил нанесен удар", – сообщил он.
Ранее OSINT-исследователи геолоцировали место удара, отметив, что в том месте, где произошел пожар, стоит раритетное спасательное судно "Коммуна".
В то же время гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил о якобы отбитии воздушной атаки.
"От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", – писал он.
- 23 марта 2024 года, по данным военных, Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- Кроме того, был подбит российский разведывательный корабль "Иван Хурс".
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