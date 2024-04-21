Спикер ВМС подтвердил поражение российского корабля "Коммуна" в Севастополе

"Коммуна" (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Утром 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя загорелось российское спасательное судно "Коммуна". Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net подтвердил это, заявив об "успешной работе ВМС".

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"Подтверждаем. Силами Военно-морских сил нанесен удар", – сообщил он.

Ранее OSINT-исследователи геолоцировали место удара, отметив, что в том месте, где произошел пожар, стоит раритетное спасательное судно "Коммуна".

В то же время гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил о якобы отбитии воздушной атаки.

"От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", – писал он.

СПРАВКА "Коммуна" (до 1922 года – "Волхов") – морское вспомогательное судно ВМФ РФ, спасатель подводных лодок, по конструкции – катамаран. Самое старое судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Находится в составе Черноморского флота. Прошло модернизацию, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus. В 2022 году во время российского вторжения судно было отправлено на поиск ракетного крейсера "Москва", который затонул 14 апреля 2022 в результате ракетного удара. "Коммуна" (до 1922 года – "Волхов") – морское вспомогательное судно ВМФ РФ, спасатель подводных лодок, по конструкции – катамаран. Самое старое судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Находится в составе Черноморского флота. Прошло модернизацию, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus. В 2022 году во время российского вторжения судно было отправлено на поиск ракетного крейсера "Москва", который затонул 14 апреля 2022 в результате ракетного удара.

23 марта 2024 года, по данным военных, Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, был подбит российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

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