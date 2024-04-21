Речник ВМС підтвердив ураження російського корабля "Коммуна" у Севастополі

"Коммуна" (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Зранку 21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя загорілося російське рятівне судно "Коммуна". Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в коментарі LIGA.net підтвердив це, заявивши про "успішну роботу ВМС".

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"Підтверджуємо. Силами Військово-морських сил завдано удару", – повідомив він.

Раніше OSINT-дослідники геолокували місце удару, зазначивши, що у тому місці, де відбулася пожежа, стоїть раритетне рятівне судно "Коммуна".

Водночас гауляйтер Михайло Развожаєв традиційно заявив про нібито відбиття повітряної атаки.

"Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували", – писав він.

ДОВІДКА "Коммуна" (до 1922 року – "Волхов") – морське допоміжне судно ВМФ РФ, рятувальник підводних човнів, за конструкцією – катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Перебуває у складі Чорноморського флоту. Пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus. 2022 року під час російського вторгнення судно було відправлено на пошук ракетного крейсера "Москва", який затонув 14 квітня 2022 року в результаті ракетного удару. "Коммуна" (до 1922 року – "Волхов") – морське допоміжне судно ВМФ РФ, рятувальник підводних човнів, за конструкцією – катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Перебуває у складі Чорноморського флоту. Пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus. 2022 року під час російського вторгнення судно було відправлено на пошук ракетного крейсера "Москва", який затонув 14 квітня 2022 року в результаті ракетного удару.

23 березня 2024 року, за даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Окрім того, було також підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

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