Спикер ВС: Оккупанты реже используют "шахеды", но активизировали применение разведдронов

Илья Евлаш (Фото: Instagram)

Оккупанты реже применяют ударные дроны типа "шахед", при этом активизировали разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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По его словам, тактика россиян несколько изменилась.

"Они в последнее время вообще не используют или значительно снизили количество применения ударных дронов типа "шахед", как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов", — заявил Евлаш.

Спикер ВС отметил, что когда оккупанты наносят удары ракетами Х-59 или баллистикой, то пытаются корректировать огонь именно благодаря разведывательным дронам.

Евлаш подчеркнул, что их не так просто сбить, ведь они малоразмерны и их тяжелее зафиксировать. Но по возможности, Силы противовоздушной обороны уничтожают такие беспилотники.

26 апреля спикер Воздушных сил объяснил, почему россияне две ночи подряд не атакуют Украину "шахедами".

2 мая Зеленский сообщил, что в апреле россияне применили против Украины более 300 ракет разных типов, почти 300 "шахедов" и свыше 3200 управляемых авиабомб.

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