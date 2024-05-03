Речник ПС: Окупанти рідше використовують "шахеди", але активізували застосування розвіддронів

Ілля Євлаш (Фото: Instagram)

Окупанти рідше застосовують ударні дрони типу "шахед", натомість активізували розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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За його словами, тактика росіян дещо змінилася.

"Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість застосування ударних дронів типу "шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів", – заявив Євлаш.

Речник ПС зазначив, що коли окупанти завдають ударів ракетами Х-59 або балістикою, то намагаються коригувати вогонь саме завдяки розвідувальним дронам.

Євлаш наголосив, що їх не так просто збити, адже вони малорозмірні та їх тяжче зафіксувати. Але за можливості, Сили протиповітряної оборони знищують такі безпілотники.

26 квітня речник Повітряних сил пояснив, чому росіяни дві ночі поспіль не атакують Україну "шахедами".

2 травня Зеленський повідомив, що у квітні росіяни застосували проти України понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб.

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