Спикер ВСУ: 70% Волчанска под контролем Сил обороны, в городе и в окрестностях – бои

В направлении Липцев захватчики не меняют тактику, продолжая продвигаться малыми штурмовыми группами

Волчанск (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

Украинские подразделения контролируют большую часть Волчанска на Харьковском направлении, в городе и окрестностях идут жестокие бои. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Силы обороны Украины контролируют где-то около 70% города Волчанск. В городе и его окрестностях идут жестокие бои с оккупантами", – рассказал он.

По словам Волошина, в направлении Липцев захватчики не меняют тактику, продолжая продвигаться малыми штурмовыми группами. В то же время, закрепиться на новых территориях у них не получается.

"Пытаясь поддержать свои активные штурмовые действия враг пытается осуществлять маневрирование резервами, в частности перемещение подразделений в районе линии государственной границы, принадлежащих 155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, 44 армейскому корпусу. Однако этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления", — констатировал спикер ОСГВ "Хортица".

Подразделения украинских войск укрепляют оборону и держат российских окупантов под огненным контролем.

Фронт в районе Волчанска и Липцев (Карта: DeepState)

Волчанск и Липцы в отношении Харькова (Карта: DeepState)

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

25 мая президент Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми — на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных оккупантов.

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