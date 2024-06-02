Спикер ВСУ: 70% Волчанска под контролем Сил обороны, в городе и в окрестностях – бои
Украинские подразделения контролируют большую часть Волчанска на Харьковском направлении, в городе и окрестностях идут жестокие бои. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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"Силы обороны Украины контролируют где-то около 70% города Волчанск. В городе и его окрестностях идут жестокие бои с оккупантами", – рассказал он.
По словам Волошина, в направлении Липцев захватчики не меняют тактику, продолжая продвигаться малыми штурмовыми группами. В то же время, закрепиться на новых территориях у них не получается.
"Пытаясь поддержать свои активные штурмовые действия враг пытается осуществлять маневрирование резервами, в частности перемещение подразделений в районе линии государственной границы, принадлежащих 155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, 44 армейскому корпусу. Однако этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления", — констатировал спикер ОСГВ "Хортица".
Подразделения украинских войск укрепляют оборону и держат российских окупантов под огненным контролем.
- В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 25 мая президент Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми — на одного погибшего воина ВСУ приходится восемь уничтоженных оккупантов.
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