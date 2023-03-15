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Спикер ВСУ: Оборонцы Бахмута – предвестники будущей победы Украины, делают невероятное

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 20:01
Спикер ВСУ: Оборонцы Бахмута – предвестники будущей победы Украины, делают невероятное - Фото
ВСУ под Бахмутом (фото – ЕРА)

Силы обороны делают на Бахмутском направлении "невероятную вещь", и именно они являются предвестниками будущей победы Украины в войне. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Конечно, враг вокруг самого Бахмута имел определенные продвижения, но они давались такой большой ценой, что это даже "пирровой победой" трудно назвать", – сказал Череватый.

Он отметил, что оборонной операцией в Бахмуте занимаются одни из опытнейших украинских командующих и штабных офицеров. Также на этом направлении сконцентрированы одни из самых мощных командиров бригад и батальонов с колоссальным боевым опытом, подчеркнул спикер ВСУ.

"Конечно, у нас есть потенциал. Конечно, там очень тяжело. Но защитники Бахмута там сейчас делают невероятную вещь – по сути это они предвестники будущей победы. Именно своим героизмом, кровью и потом они не позволяют врагу пройти дальше и вытачивают его боевую силу и мощь, обескровливают его, обессиливают, ломают его моральный дух", – заявил Череватый.

По его словам, все это позволяет украинским военным, которые сейчас проходят учения, в том числе за рубежом, воспитать новые "железные бригады", которые впоследствии выбросят врага с территории Украины.

Череватый подчеркнул, что у россиян уже нет возможности так активно обстреливать всю линию фронта, как раньше, однако на основных направлениях они все еще концентрируют интенсивный артиллерийский огонь.

За сутки, по его словам, на Бахмутском направлении был 191 обстрел из всех видов артиллерии, а Лиманско-Купянское направление в течение последних нескольких недель является "рекордсменом" по количеству обстрелов со стороны оккупантов. За сутки там было 395 обстрелов.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс бахмут лиманское направление Сергей Череватый
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