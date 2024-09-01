Спикер ВСУ: Россия не дает гражданским выехать из зоны боевых действий в Курской области

Жители Курской области часто выражают желание уехать из зоны боевых действий, но Россия им этого не позволяет, заявил Вадим Мысник

Курская область, Суджа (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Россия не разрешает своим гражданам выезжать из зоны боевых действий в Курской области, в том числе из Суджи. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

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По его словам, местные жители часто выражают желание уехать из зоны боевых действий, но Россия им этого не позволяет. Они не понимают, почему российские войска атакуют их города и деревни, где нет военных объектов.

"Ледовую арену Суджи они недавно авиабомбой разрушили, позавчера – школу-интернат, достаточно современное здание, и много таких примеров есть", – рассказал спикер.

Мысник также отметил, что Силы обороны пытаются создать условия для нормальной жизни на контролируемых в России территориях. Однако большинство жителей Суджи вынуждены ночевать в подвалах из-за интенсивных обстрелов со стороны российских военных.

Он добавил, что гуманитарная ситуация сложна, поскольку Россия обстреливает свои же города, несмотря на местное население. Украина со своей стороны соблюдает Международное гуманитарное право и предоставляет гражданским пищевые продукты, медикаменты, врачебную помощь, а также обеспечивает их технической и питьевой водой.

24 августа 2024 года президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар для защиты Сумской области.

27 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области 100 населенных пунктов.

30 августа он заявил, что за сутки в Курской области ВСУ продвинулись по некоторым направлениям до двух километров.

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