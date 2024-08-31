ВСУ: Россияне стирают Суджу с лица земли, бьют КАБами, артиллерией и дронами – фото

Суджа (Фото: Сухопутные войска)

Российские военные наносят удары из разного вооружения по городу Суджа Курской области, который находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ и обнародовали соответствующие фотографии.

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По данным украинских военных, несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне забрасывают город управляемыми авиационными бомбами, обстреливают артиллерией и беспилотниками. 30 августа российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла удары по частному сектору.

"Из около 5000 местных в городе осталось около двухсот гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

Военные добавили, что в городе остались преимущественно люди пенсионного возраста. На днях представители украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы население имело доступ к питьевой воде. Раньше воду доставляли с помощью водовозов и грузовиков.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные, отметили в Сухопутных войсках.

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Фото: Сухопутные войска

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

24 августа Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар по защите Сумской области.

27 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области 100 населенных пунктов.

30 августа главком заявил, что за сутки в Курской области ВСУ продвинулись по некоторым направлениям до двух километров.

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