ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Суджа (Фото: Сухопутні війська)

Російські військові завдають ударів з різного озброєння по місту Суджа Курської області, яке знаходиться під контролем Збройних Сил України. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ й оприлюднили відповідні фотографії.

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За даними українських військових, попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни закидають місто керованими авіаційними бомбами, обстрілюють артилерією і безпілотниками. 30 серпня російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала ударів по приватному сектору.

"З близько 5000 місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Військові додали, що у місті залишилися переважно люди пенсійного віку. Днями представники української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб населення мало доступ до питної води. Раніше воду доставляли за допомогою водовозів та вантажівок.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові, наголосили в Сухопутних військах.

ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська
ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото
Фото: Сухопутні війська

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війназсуКурська областьсуджа