ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото

У місті залишається близько 200 цивільних, повідомили українські військові

Суджа (Фото: Сухопутні війська)

Російські військові завдають ударів з різного озброєння по місту Суджа Курської області, яке знаходиться під контролем Збройних Сил України. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ й оприлюднили відповідні фотографії.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними українських військових, попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни закидають місто керованими авіаційними бомбами, обстрілюють артилерією і безпілотниками. 30 серпня російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала ударів по приватному сектору.

"З близько 5000 місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Військові додали, що у місті залишилися переважно люди пенсійного віку. Днями представники української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб населення мало доступ до питної води. Раніше воду доставляли за допомогою водовозів та вантажівок.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові, наголосили в Сухопутних військах.

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

24 серпня Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумської області.

27 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює в Курській області 100 населених пунктів.

30 серпня головком заявив, що за добу в Курській області ЗСУ просунулися на деяких напрямках до двох кілометрів.

Читайте також: Курська область. Українське телебачення показало взяту під контроль ЗСУ Суджу – відео, фото