Речник ЗСУ: Росія не дозволяє цивільним евакуюватися із зони бойових дій на Курщині

Жителі Курської області часто висловлюють бажання виїхати з зони бойових дій, але Росія їм цього не дозволяє, заявив Вадим Мисник

Курська область, Суджа (Фото: Сухопутні війська ЗСУ)

Росія не дозволяє своїм громадянам виїжджати із зони бойових дій на Курщині, зокрема з Суджі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, місцеві жителі часто висловлюють бажання виїхати з зони бойових дій, але Росія їм цього не дозволяє. Вони не розуміють, чому російські війська атакують їхні міста та села, де немає військових об'єктів.

"Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора – школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є", – розповів речник.

Мисник також зазначив, що Сили оборони намагаються створити умови для нормального життя на територіях, які контролюють у Росії. Однак більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через інтенсивні обстріли з боку російських військових.

Він додав, що гуманітарна ситуація складна, оскільки Росія обстрілює свої ж міста, не зважаючи на місцеве населення. Україна, зі свого боку, дотримується Міжнародного гуманітарного права і надає цивільним харчові продукти, медикаменти, лікарську допомогу, а також забезпечує їх технічною та питною водою.

24 серпня 2024 року президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумської області.

27 серпня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Україна контролює в Курській області 100 населених пунктів.

30 серпня він заявив, що за добу в Курській області ЗСУ просунулися на деяких напрямках до двох кілометрів.

Читайте також: ЗСУ: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, б’ють КАБами, артилерією і дронами – фото