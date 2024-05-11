Спикер ВСУ: Широкомасштабного наступления на севере Харьковской области нет

Назар Волошин заявил, что попытка наступления оккупантов направлена на оттягивание украинских сил на новое направление линии фронта

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Широкомасштабного наступления на севере Харьковской области нет, Силы обороны контролируют ситуацию. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Он рассказал, что попытка наступления оккупантов в пограничные Харьковской области направлена на оттягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта, чтобы Вооруженные Силы Украины не смогли усилить собственные ресурсы.

"Есть все основания считать, что мы имеем дело с вражеской ИПСО, цель которой посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на другие более "жаркие" направления фронта на востоке Украины. Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет", — отметил Волошин.

Спикер также сообщил, что 10 мая подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили в Харьковской области группу российских оккупантов (четыре БМП вместе с личным составом и грузовик "Урал"). Группа была ликвидирована еще на подходе при попытке штурма после пересечения границы Украины.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

Волошин сообщил, что по состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются.

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