Речник ЗСУ: Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає

Назар Волошин заявив, що спроба наступу окупантів спрямована на відтягування українських сил на новий напрямок лінії фронту

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Широкомасштабного наступу на півночі Харківської області немає, Сили оборони контролюють ситуацію. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він розповів, що спроба наступу окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на відтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту, щоб Збройні Сили України не змогли посилити власні ресурси.

"Є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на інші більш "спекотні" напрямки фронту на сході України. Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає", – зазначив Волошин.

Речник також повідомив, що 10 травня підрозділи Національної гвардії України знищили в Харківській області групу російських окупантів (чотири БМП разом з особовим складом та вантажівку "Урал"). Групу ліквідували ще на підході під час спроби штурму після перетину кордону України.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

Волошин повідомив, що станом на ранок 11 травня бої за населені пункти Харківської області, які розташовані у "сірій зоні" прикордоння, тривають.

Читайте також: Харківщина під масовими обстрілами. Reuters: Росія хотіла просунутися на 10 км