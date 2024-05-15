Спикер ВСУ: У России не хватит военных для масштабного наступления на Сумскую область
Российских военных не хватит для проведения масштабного наступления на Сумскую область. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.
"Определенное накопление происходит, но критическая группировка не создана для проведения масштабного наступления. Так что если они будут какое-то направление выбирать для таких действий, это будет заметно, наша разведка работает. И в соответствии с развитием событий, мы будем давать ответ, свои оборонные мероприятия проводить", – сказал он.
По словам спикера ОТГВ "Северск", участок государственной границы в Сумской области составляет почти 560 км. Населённые пункты там россияне обстреливают вдоль всей линии границы, но с разной интенсивностью.
"Сейчас такая тактика действий, как мы увидели в Харьковской области, что они небольшие подразделения сначала привлекают, а потом подтягивают технику уже из глубины. Они вблизи границы пытаются не держать свою технику", — пояснил Мысник.
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