Спикер ВСУ: У России не хватит военных для масштабного наступления на Сумскую область

Последствия обстрела Сумской области (Фото: Дмитрий Живицкий)

Российских военных не хватит для проведения масштабного наступления на Сумскую область. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

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"Определенное накопление происходит, но критическая группировка не создана для проведения масштабного наступления. Так что если они будут какое-то направление выбирать для таких действий, это будет заметно, наша разведка работает. И в соответствии с развитием событий, мы будем давать ответ, свои оборонные мероприятия проводить", – сказал он.

По словам спикера ОТГВ "Северск", участок государственной границы в Сумской области составляет почти 560 км. Населённые пункты там россияне обстреливают вдоль всей линии границы, но с разной интенсивностью.

"Сейчас такая тактика действий, как мы увидели в Харьковской области, что они небольшие подразделения сначала привлекают, а потом подтягивают технику уже из глубины. Они вблизи границы пытаются не держать свою технику", — пояснил Мысник.

13 мая 2024 года в Сумской области было принято решение о заблаговременной добровольной эвакуации из приграничных городов Белополья и Ворожба.

В тот же вечер президент Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумской и Черниговской областей – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что сейчас небольшие группы оккупантов сосредоточены в районе российского города Суджа на границе с Сумской областью.

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