Речник ЗСУ: У Росії не вистачить військових для масштабного наступу на Сумську область

Наслідки обстрілу Сумської області (Фото: Дмитро Живицький)

Російських військових не вистачить для проведення масштабного наступу на Сумську область. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

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"Певне накопичення відбувається, але критичного угрупування не створено для проведення масштабного наступу. Тож якщо вони будуть якийсь напрямок обирати для таких дій, це буде помітно, наша розвідка працює. І відповідно до розвитку подій, ми будемо давати відповідь, свої оборонні заходи проводити", – сказав він.

За словами речника ОТУВ "Сіверськ", ділянка державного кордону на Сумщині становить майже 560 км. Населені пункти там росіяни обстрілюють уздовж всієї лінії кордону, але з різною інтенсивністю.

"Зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку залучають, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", — пояснив Мисник.

13 травня 2024 року на Сумщині було ухвалено рішення про завчасну добровільну евакуацію з прикордонних міст Білопілля та Ворожба.

Того ж вечора президент Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи й обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що зараз невеликі групи окупантів зосереджені в районі російського міста Суджа на кордоні з Сумською областю.

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