"Сплошной хейт": Кличко ответил Зеленскому на слова об энергоколлапсе в Киеве

На фоне энергетического кризиса в Киеве между Кличко и Зеленским произошел заочный спор

Виталий Кличко (фото - kyivcity.gov.ua)

Городской голова Киева Виталий Кличко резко отреагировал на обвинения президента Владимира Зеленского в недостаточности усилий столичной власти на фоне энергетического коллапса вследствие российских ударов по городу. Такие заявления "нивелируют самоотверженный труд тысяч людей", написал Кличко в Telegram.

Вечером 14 января Зеленский раскритиковал власть Киева и поставил ей в пример подготовку в Харькове.

"Киев, к сожалению, сделал значительно меньше. Очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправлять", – сказал Зеленский.

В ответ на слова президента Кличко заявил, что он как мэр и все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города в условиях чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

"Тем временем – сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Те, кто имеют возможность временно выехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично на какие-то рейтинги и призрачные выборы", – возмутился Кличко.

Городской голова Киева добавил, что выражает свою позицию публично, поскольку за последние четыре года не виделся с президентом лично.