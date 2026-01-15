"Сплошной хейт": Кличко ответил Зеленскому на слова об энергоколлапсе в Киеве
Городской голова Киева Виталий Кличко резко отреагировал на обвинения президента Владимира Зеленского в недостаточности усилий столичной власти на фоне энергетического коллапса вследствие российских ударов по городу. Такие заявления "нивелируют самоотверженный труд тысяч людей", написал Кличко в Telegram.
Вечером 14 января Зеленский раскритиковал власть Киева и поставил ей в пример подготовку в Харькове.
"Киев, к сожалению, сделал значительно меньше. Очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправлять", – сказал Зеленский.
В ответ на слова президента Кличко заявил, что он как мэр и все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города в условиях чрезвычайной ситуации в энергосистеме.
"Тем временем – сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзали. Без света и тепла. Те, кто имеют возможность временно выехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично на какие-то рейтинги и призрачные выборы", – возмутился Кличко.
Городской голова Киева добавил, что выражает свою позицию публично, поскольку за последние четыре года не виделся с президентом лично.
- В декабре и в начале января россияне осуществили масштабный обстрел энергетики Киева. Значительная часть города осталась без света, а вместо графиков почасовых отключений применили аварийные. 13 января Россия снова нанесла удар по энергосистеме Киева и области.
- После этого обстрела мэр Киева Кличко заявил, что ситуация в Киеве чрезвычайно сложная, и что мощности не хватает для критических предприятий.
- Также Кличко заявил, что столица находится в самой сложной ситуации за четыре года полномасштабной войны после массированных российских атак 9 и 13 января.
- Новый министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Раде 14 января сказал, что, в отличие от Харькова, Киев был совсем не подготовлен к зиме и российских ударов. Он анонсировал проведение кризисных мероприятий в городе.
- Вечером 14 января Зеленский по итогам профильного совещания заявил, что из-за российских атак и похолодания в украинской энергетике введут режим чрезвычайной ситуации. В обращении он также упрекнул власти Киева в недостаточной подготовке к таким обстоятельствам.
