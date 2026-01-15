"Суцільний хейт". Кличко відповів Зеленському на слова про енергоколапс у Києві

На тлі енергетичної кризи у Києві між Кличком і Зеленським сталася заочна суперечка

Віталій Кличко (фото – kyivcity.gov.ua)

Міський голова Києва Віталій Кличко різко відреагував на звинувачення президента Володимира Зеленського в недостатності зусиль столичної влади на тлі енергетичного колапсу внаслідок російських ударів по місту. Такі заяви "нівелюють самовіддану працю тисяч людей", написав Кличко у Telegram.

Увечері 14 січня Зеленський розкритикував владу Києва й поставив їй як приклад підготовку у Харкові.

"Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено у столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз усе це терміново виправляти", – сказав Зеленський.

У відповідь на слова президента Кличко заявив, що він як мер і всі міські служби роблять усе, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста в умовах надзвичайної ситуації в енергосистемі.

"Тим часом – суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги й примарні вибори", – обурився Кличко.

Міський голова Києва додав, що висловлює свою позицію публічно, оскільки за останніх чотири роки не бачився з президентом особисто.