"Суцільний хейт". Кличко відповів Зеленському на слова про енергоколапс у Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко різко відреагував на звинувачення президента Володимира Зеленського в недостатності зусиль столичної влади на тлі енергетичного колапсу внаслідок російських ударів по місту. Такі заяви "нівелюють самовіддану працю тисяч людей", написав Кличко у Telegram.
Увечері 14 січня Зеленський розкритикував владу Києва й поставив їй як приклад підготовку у Харкові.
"Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено у столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз усе це терміново виправляти", – сказав Зеленський.
У відповідь на слова президента Кличко заявив, що він як мер і всі міські служби роблять усе, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста в умовах надзвичайної ситуації в енергосистемі.
"Тим часом – суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги й примарні вибори", – обурився Кличко.
Міський голова Києва додав, що висловлює свою позицію публічно, оскільки за останніх чотири роки не бачився з президентом особисто.
- У грудні й на початку січня росіяни здійснили масштабний обстріл енергетики Києва. Значна частина міста залишилася без світла, а замість графіків погодинних відключень застосували аварійні. 13 січня Росія знову завдала удару по енергосистемі Києва й області.
- Після цього обстрілу мер Києва Кличко заявив, що ситуація у Києві надзвичайно складна, і що потужності бракує для критичних підприємств.
- Також Кличко заявив, що столиця перебуває у найскладнішій ситуації за чотири роки повномасштабної війни після масованих російських атак 9 і 13 січня.
- Новий міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу в Раді 14 січня сказав, що, на відміну від Харкова, Київ був зовсім не підготовлений до зими й російських ударів. Він анонсував проведення кризових заходів у місті.
- Увечері 14 січня Зеленський за підсумками профільної наради заявив, що через російські атаки й похолодання в українській енергетиці введуть режим надзвичайної ситуації. У зверненні він також дорікнув владі Києва у недостатній підготовці до таких обставин.
Коментарі (0)