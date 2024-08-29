Спутник зафиксировал распространение пожара на нефтебазе под Ростовом после атаки дронов
Появились спутниковые снимки нефтебазы в Каменском районе Ростовской области после удара Сил обороны 28 августа. Фото, свидетельствующие о распространении пожара на территории объекта оккупантов, обнародовала российская служба Радио Свобода.
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Снимок, сделанный в среду, позволяет увидеть, что огонь распространился на третий резервуар с топливом. Видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют о том, что в четверг нефтебаза продолжает гореть, отметили журналисты Радио Свобода.
Местные Telegram-каналы пишут, что спасателям не хватает для тушения специальных аппаратов, подающих пену для нейтрализации горящего топлива.
В ночь на 28 августа дроны Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций поразили нефтебазу комбината "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов, расположенную в Каменском районе Ростовской области. После атаки беспилотников там начался пожар, в местных пабликах распространяются соответствующие видео.
29 августа Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе.
- 3 августа беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России. Он принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов.
- Этот склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов воинским частям и подразделениям россиян, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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