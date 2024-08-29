Спутник зафиксировал распространение пожара на нефтебазе под Ростовом после атаки дронов

В ночь на 28 августа нефтебазу атаковали беспилотники ГУР и ССО

Работник МЧС России (Фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые снимки нефтебазы в Каменском районе Ростовской области после удара Сил обороны 28 августа. Фото, свидетельствующие о распространении пожара на территории объекта оккупантов, обнародовала российская служба Радио Свобода.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Снимок, сделанный в среду, позволяет увидеть, что огонь распространился на третий резервуар с топливом. Видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют о том, что в четверг нефтебаза продолжает гореть, отметили журналисты Радио Свобода.

Местные Telegram-каналы пишут, что спасателям не хватает для тушения специальных аппаратов, подающих пену для нейтрализации горящего топлива.

В ночь на 28 августа дроны Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций поразили нефтебазу комбината "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов, расположенную в Каменском районе Ростовской области. После атаки беспилотников там начался пожар, в местных пабликах распространяются соответствующие видео.

29 августа Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе.

3 августа беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России. Он принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов.

Этот склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов воинским частям и подразделениям россиян, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Дроны ГУР поразили российскую нефтебазу в Кировской области – видео