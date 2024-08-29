Украина ударила по двум нефтебазам и складу группировки войск РФ – видео, фото
28 августа Силы обороны ударили по российским нефтебазам "Атлас" в Ростовской и "Зенит" в Кировской, а также по складу группировки войск "Запад" в Воронежской области, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
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По данным военных, защитники нанесли удар в ночь на среду по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области – в результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта, оккупанты привлекли пожарные поезда к ликвидации пламени.
Это поражение произвели подразделения Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, отмечает Генштаб.
Также был нанесен удар по нефтебазе "Зенит" в Кировском и полевом складе группировки войск РФ "Запад" в Воронежской области – военные еще уточняют подробную информацию о последствиях этих поражений.
28 августа российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки с последствиями поражения нефтебазы "Атлас". На фотографиях видно, что горят два резервуара, а еще несколько имеют следы повреждений:
Поздно вечером российские ресурсы заявляли о еще одном взрыве на этом объекте:
- Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщал, что удар по нефтебазе "Атлас" беспилотниками украинского производства.
Собеседник LIGA.net отметил, что удар по "Зениту" нанесли бойцы ГУР тоже отечественными дронами. Это первое поражение объекта дронами в Кировской области.
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