Украина ударила по двум нефтебазам и складу группировки войск РФ – видео, фото

Силы обороны поразили объекты в Ростовской, Кировской и Воронежской областях

Пожар на нефтебазе "Атлас" (Фото: Радио Свобода)

28 августа Силы обороны ударили по российским нефтебазам "Атлас" в Ростовской и "Зенит" в Кировской, а также по складу группировки войск "Запад" в Воронежской области, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным военных, защитники нанесли удар в ночь на среду по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области – в результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта, оккупанты привлекли пожарные поезда к ликвидации пламени.

Это поражение произвели подразделения Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, отмечает Генштаб.

Также был нанесен удар по нефтебазе "Зенит" в Кировском и полевом складе группировки войск РФ "Запад" в Воронежской области – военные еще уточняют подробную информацию о последствиях этих поражений.

28 августа российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки с последствиями поражения нефтебазы "Атлас". На фотографиях видно, что горят два резервуара, а еще несколько имеют следы повреждений:

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Поздно вечером российские ресурсы заявляли о еще одном взрыве на этом объекте:

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