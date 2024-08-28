Бойцы Главного управления разведки дронами поразили российскую нефтебазу ФДКУ "Зенит" в Кировской области, сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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По его данным, бойцы ГУР ударили дронами-камикадзе украинского производства по нефтебазе ФГКУ "Зенит" в районе населённого пункта Котельнич Кировской области.

Местные ресурсы распространяются видео и фото с места попадания: заявляется, что по нефтебазе ударили по меньшей мере пять беспилотников - и в результате возник пожар на двух резервуарах объекта.

Эта нефтебаза является объектом российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает горючим оккупационные войска РФ, отметил собеседник.

Расстояние от объекта до украинской границы – более 1200 километров. Это первый случай атаки украинских дронов по объекту в Кировской области России.

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