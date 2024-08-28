Бійці Головного управління розвідки дронами уразили російську нафтобазу ФДКУ "Зеніт" у Кіровській області, повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці. Це перше ураження об'єкта дронами у цьому регіоні Росії.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За його даними, бійці ГУР вдарили дронами-камікадзе українського виробництва по нафтобазі ФДКУ "Зеніт" у районі населеного пункту Котельнич Кіровської області.

Місцеві ресурси розповсюджують відео та фото з місця влучання: заявляють, що по нафтобазі вдарили щонайменше п'ять безпілотників – й унаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах об'єкта.

Ця нафтобаза є об'єктом російського військово-промислового комплексу та забезпечує пальним окупаційні війська РФ, зазначив співбесідник.

Відстань від об'єкта до українського кордону — понад 1200 кілометрів. Це перший випадок атаки українських дронів по об'єкту у Кіровській області Росії.

У ніч проти 28 серпня завдяки спільній спецоперації ССО та ГУР українські безпілотники уразили нафтобазу в Ростовській області РФ, повідомив співрозмовник LIGA.net.

Читайте також: Пожежа на нафтобазі в російському Пролетарську дещо вщухла – супутникові фото