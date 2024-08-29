У середу Україна вдарила по двох нафтобазах та складу угруповання військ РФ – відео, фото

Сили оборони уразили об'єкти у Ростовській, Кіровській та Воронезькій областях

Пожежа на нафтобазі "Атлас" (Фото: Радіо Свобода)

28 серпня Сили оборони вдарили по російських нафтобазах "Атлас" у Ростовській та "Зеніт" у Кіровській, а також по складу угруповання військ "Запад" у Воронезькій області, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними військових, захисники здійснили удар у ніч проти середи по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області – внаслідок ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкта, окупанти залучили пожежні потяги до ліквідації полум'я.

Це ураження виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, зазначає Генштаб.

Також був завданий удар по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській та польовому складу угруповання військ РФ "Запад" у Воронезькій області – військові ще уточнюють детальну інформацію щодо наслідків цих уражень.

28 серпня російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки з наслідками ураження нафтобази "Атлас". На світлинах видно, що палають два резервуари, а ще декілька мають сліди пошкоджень:

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Пізно ввечері російські ресурси заявляли про ще один вибух на цьому об'єкті:

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