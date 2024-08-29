Супутник зафіксував поширення пожежі на нафтобазі в Ростовській області після атаки дронів

У ніч проти 28 серпня нафтобазу атакували безпілотники ГУР і ССО

Працівник МНС Росії (Фото: ресурс окупантів)

З'явилися супутникові знімки нафтобази у Кам’янському районі Ростовській області РФ після удару Сил оборони 28 серпня. Фото, які свідчать про поширення пожежі на території об’єкта окупантів, оприлюднила російська служба Радіо Свобода.

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Знімок, зроблений у середу, дає змогу побачити, що вогонь поширився на третій резервуар з паливом. Відео очевидців та дані системи NASA FIRMS, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що у четвер нафтобаза продовжує горіти, зазначили журналісти Радіо Свобода.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що рятувальникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.

У ніч проти 28 серпня дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів, розташовану в Кам'янському районі Ростовської області. Після атаки безпілотників там почалася пожежа, місцевими пабліками поширюються відповідні відео.

29 серпня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі.

3 серпня безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. Він належить комбінату "Атлас" Управління федеральної агенції державних резервів.

Цей склад забезпечує постачання пально-мастильних матеріалів військовим частинам та підрозділам росіян, які дислокуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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