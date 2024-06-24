США 25 июня объявят о предоставлении Украине помощи на $150 млн – Голос Америки

Флаги США и Украины (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты во вторник, 25 июня, могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Карли Бабб со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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По его информации, в пакет помощи Вооруженным Силам Украины войдет вооружение на $150 млн. Других деталей собеседник Голоса Америки не раскрыл.

7 июня президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Франции объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $225 млн. Туда вошли: ракеты разных типов, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, патроны и другое вооружение.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, включавшем ракеты для ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Bradley.

24 мая Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

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