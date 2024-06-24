США 25 червня оголосять про надання Україні допомоги на $150 млн – Голос Америки

Прапори США і України (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про передачу Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги. Про це повідомила журналістка Голосу Америки Карлі Бабб з посиланням на неназваного американського посадовця.

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За його інформацією, до пакета допомоги Збройним Силам України увійде озброєння на $150 млн. Інших деталей співрозмовник Голосу Америки не розкрив.

7 червня президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн. Туди увійшли: ракети різних типів, артилерійські снаряди, протитанкові системи, патрони та інше озброєння.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.

24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

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