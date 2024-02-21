США: Авдеевка и Навальный напоминают, насколько высоки ставки. У Путина заметная победа

Джейк Салливан (Фото: EPA/Samuel Corum)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что захват Авдеевки стал "первой заметной боевой победой" диктатора Владимира Путина за последний год.

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По его словам, украинские военные были вынуждены отойти из Авдеевки, которую они удерживали много месяцев.

"Во многом это произошло потому, что из-за бездействия Конгресса у Украины заканчивается оружие. А у украинских войск не было припасов и боеприпасов, необходимых, чтобы остановить наступление России", — сказал Салливан.

Он отметил, что за день до оставления Авдеевки в тюрьме был убит диссидент Алексей Навальный, который был оппонентом режима в Кремле.

"Эти два события являются напоминанием о том, насколько высоки ставки и почему нам нужен Конгресс, чтобы противостоять Путину и принять срочные меры по этому дополнительному законопроекту о национальной безопасности", — заявил чиновник.

14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

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