США: Авдеевка и Навальный напоминают, насколько высоки ставки. У Путина заметная победа
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что захват Авдеевки стал "первой заметной боевой победой" диктатора Владимира Путина за последний год.
По его словам, украинские военные были вынуждены отойти из Авдеевки, которую они удерживали много месяцев.
"Во многом это произошло потому, что из-за бездействия Конгресса у Украины заканчивается оружие. А у украинских войск не было припасов и боеприпасов, необходимых, чтобы остановить наступление России", — сказал Салливан.
Он отметил, что за день до оставления Авдеевки в тюрьме был убит диссидент Алексей Навальный, который был оппонентом режима в Кремле.
"Эти два события являются напоминанием о том, насколько высоки ставки и почему нам нужен Конгресс, чтобы противостоять Путину и принять срочные меры по этому дополнительному законопроекту о национальной безопасности", — заявил чиновник.
- 14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.
- Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.
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