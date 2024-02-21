США: Авдіївка та Навальний нагадують, наскільки високі ставки. У Путіна помітна перемога

Джейк Салліван (Фото: EPA/Samuel Corum)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що захоплення Авдіївки стало "першою помітною бойовою перемогою" диктатора Володимира Путіна за останній рік.

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За його словами, українські військові змушені були відійти з Авдіївки, яку вони утримували багато місяців.

"Багато в чому це сталося тому, що через бездіяльність Конгресу в України закінчується зброя. А українські війська не мали припасів і боєприпасів, необхідних, щоб зупинити наступ Росії", – сказав Салліван.

Він зазначив, що за день до залишення Авдіївки у в'язниці було вбито дисидента Олексія Навального, який був опонентом режиму в Кремлі.

"Ці дві події є нагадуванням про те, наскільки високі ставки і чому нам потрібен Конгрес, щоб протистояти Путіну і вжити термінових заходів щодо цього додаткового законопроєкту про національну безпеку", – заявив чиновник.

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати у Сенаті.

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