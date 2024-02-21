США: Авдіївка та Навальний нагадують, наскільки високі ставки. У Путіна помітна перемога
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що захоплення Авдіївки стало "першою помітною бойовою перемогою" диктатора Володимира Путіна за останній рік.
За його словами, українські військові змушені були відійти з Авдіївки, яку вони утримували багато місяців.
"Багато в чому це сталося тому, що через бездіяльність Конгресу в України закінчується зброя. А українські війська не мали припасів і боєприпасів, необхідних, щоб зупинити наступ Росії", – сказав Салліван.
Він зазначив, що за день до залишення Авдіївки у в'язниці було вбито дисидента Олексія Навального, який був опонентом режиму в Кремлі.
"Ці дві події є нагадуванням про те, наскільки високі ставки і чому нам потрібен Конгрес, щоб протистояти Путіну і вжити термінових заходів щодо цього додаткового законопроєкту про національну безпеку", – заявив чиновник.
- 14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
- Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати у Сенаті.
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