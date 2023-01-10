США дают Bradrey и ракеты, чтобы ВСУ освободили территорию, пока РФ не передохнет — CNN
США усиливают военную помощь Украине в виде предоставления боевых машин пехоты Bradley и современных ракет, чтобы Вооруженные Силы Украины смогли провести наступление и освободить территории до того, как РФ перегруппируется. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
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По их словам, существенные изменения в военной помощи США и союзников помогают усилить огневую мощь ВСУ в ответ на запросы Украины — последний пакет включал увеличение наступательных вооружений, таких как БМП Bradley и современные ракеты.
Они отметили, что это отражает веру Вашингтона в том, что Украина видит окно для возвращения оккупированных территорий до того, как россияне смогут перегруппироваться.
Чиновники заявили, что новые системы дают ВСУ гораздо больше наступательных возможностей, чем в первые месяцы большой войны.
- 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
- Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.
- Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
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