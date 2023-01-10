США дают Bradrey и ракеты, чтобы ВСУ освободили территорию, пока РФ не передохнет — CNN

США усиливают военную помощь Украине в виде предоставления боевых машин пехоты Bradley и современных ракет, чтобы Вооруженные Силы Украины смогли провести наступление и освободить территории до того, как РФ перегруппируется. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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По их словам, существенные изменения в военной помощи США и союзников помогают усилить огневую мощь ВСУ в ответ на запросы Украины — последний пакет включал увеличение наступательных вооружений, таких как БМП Bradley и современные ракеты.

Они отметили, что это отражает веру Вашингтона в том, что Украина видит окно для возвращения оккупированных территорий до того, как россияне смогут перегруппироваться.

Чиновники заявили, что новые системы дают ВСУ гораздо больше наступательных возможностей, чем в первые месяцы большой войны.

В последнем пакете военной помощи США будут 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм, 4000 авиационных ракет Zuni, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 18 155-мм самоходных гаубиц и другое. Американский сенатор Ангус Кинг после визита в Украину заявил, что пакет, включающий бронетехнику, призван решить проблему "окопной" войны на Донбассе.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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