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США дают Bradrey и ракеты, чтобы ВСУ освободили территорию, пока РФ не передохнет — CNN

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 18:16
США дают Bradrey и ракеты, чтобы ВСУ освободили территорию, пока РФ не передохнет — CNN - Фото
БМП Bradley (Фото: EPA)

США усиливают военную помощь Украине в виде предоставления боевых машин пехоты Bradley и современных ракет, чтобы Вооруженные Силы Украины смогли провести наступление и освободить территории до того, как РФ перегруппируется. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. 

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По их словам, существенные изменения в военной помощи США и союзников помогают усилить огневую мощь ВСУ в ответ на запросы Украины — последний пакет включал увеличение наступательных вооружений, таких как БМП Bradley и современные ракеты. 

Они отметили, что это отражает веру Вашингтона в том, что Украина видит окно для возвращения оккупированных территорий до того, как россияне смогут перегруппироваться. 

Чиновники заявили, что новые системы дают ВСУ гораздо больше наступательных возможностей, чем в первые месяцы большой войны. 

В последнем пакете военной помощи США будут 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм, 4000 авиационных ракет Zuni, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 18 155-мм самоходных гаубиц и другое. Американский сенатор Ангус Кинг после визита в Украину заявил, что пакет, включающий бронетехнику, призван решить проблему "окопной" войны на Донбассе. 
  • 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Читайте также: В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины: список

Дмитро Гриниченко
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война военная помощь БМП Bradley наступление ВСУ
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